Críticas a las clases de natación en Fuenmayor

Quiero mostrar mi enfado con el Ayuntamiento de Fuenmayor, concretamente con la Concejalía de Deporte. Hay una clase de natación que lleva todo lo que va de curso cambiando de profesores. La profesora titular del curso no se mete al agua para enseñar a nadar a niños de 4 años, no tiene una persona que supervise su trabajo, además ha estado unos meses de baja y se han ido sucediendo varios profesores, lo que hace no tener una rutina de enseñanza, sólo juegan. Entre los padres hablamos y los niños no han aprendido nada este año. Los llevamos a la piscina para que hagan deporte. Me parece lamentable el servicio que presta el Ayuntamiento a través de la empresa que tiene subcontratada. Empresa que no responde a nada, te remite al Ayuntamiento, el cual los 180 euros los ha cobrado. Nuestro hijos no han aprendido nada. Un buen negocio.