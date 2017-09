Los contratos a los médicos del Servicio Riojano de Salud

Leí la entrevista que publicó recientemente este periódico con la presidenta del colegio de médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez, y no puedo estar más de acuerdo con ella cuando afirma que hay problemas para reponer a los especialistas que nos vamos jubilando y que hay que retener el talento joven, lo que exige ofrecerles estabilidad y contratos atractivos. Este es un problema que vamos sufriendo desde hace años en el servicio de anestesia del Hospital San Pedro. Un problema del que vamos avisando a nuestros directivos, de los cuales ha estado formando parte como subdirectora quirúrgica la propia doctora Inmaculada Martínez. Por eso, me gustaría preguntarle a ella por qué, teniendo tan claro el problema y la solución, se ofrecía a los nuevos contratados interinidades cuando cumpliesen el primer año de contrato si no se podían dar; o se prometía un tercero de guardia en un servicio con guardias sobresaturadas del que ya no se habla; o por qué se ha presionado a los últimos contratados a la semana de su incorporación con tardes 'voluntarias' a un precio muy inferior al de las comunidades de las que proceden.

Con estas políticas de contratación, lo único que se ha conseguido es quemar a los profesionales sanitarios en un tiempo récord.

El año 2018, si no se remedia, habrá dos anestesistas menos (por jubilación) en un servicio que ya es deficitario. Tiene nuestra consejera ya pensado como solucionarlo?