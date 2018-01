El AVE, «por coherencia»

En el pasado pleno del Ayuntamiento de Logroño, fue rechazada la moción conjunta presentada por PR+, PSOE y Cs, que pedía unir fuerzas en la lucha por la Alta Velocidad Española para La Rioja.

Como los extremos se tocan, Cambia y PP votaron en contra, esgrimiendo falta de coherencia; valoren por favor que es más coherente la moción o los argumentos para rechazarla.

Cambia dijo no porque quiere Velocidad Alta, no Alta Velocidad, o lo que es lo mismo VAE y no AVE, el PP dijo que con lo que ha dicho el ministro ya valía, apreciarán ustedes la total coherencia de estas posturas para votar no al AVE para La Rioja. Señores del PP y Cambia, no se discutía el nombre, ni lo que se ha dicho o dejado de decir, se pedía unión para exigir el paso de las palabras a los hechos, se pedía coherencia para que La Rioja no quede descolgada del progreso, coherencia en la igualdad con el resto de españoles, coherencia con las provincias limítrofes que en un par de años estarán enlazadas por el AVE, se pedía el respaldo a una de las mociones mas necesarias, de mayor calado, utilidad y coherencia que se ha llevado en esta legislatura.

No han estado a la altura, han antepuesto su postura partidista a la necesidad y clamor del pueblo al que representan, ya habrá tiempo de discutir por el color en que se va a pintar; ahora tocaba aflorar el espíritu de Fuenteovejuna, exigir todos juntos el AVE, precisamente «por coherencia».