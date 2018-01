Ni un coche de Protección Civil en el alto de San Antón

Después de pasar unas siete horas atascado en el inicio del alto de San Antón y tras leer las declaraciones de los responsables de Protección Civil (emergencias) y de Fomento de La Rioja felicitándose por lo bien que lo hicieron y echando la culpa a los conductores, me permito decirles que no me faltó la gasolina ni tuve que apagar las luces, pero tampoco vi ni un solo coche de Protección Civil, ni mantas, ni agua... Cuando llevaba tres horas parado pasaron dos quitanieves que no sé dónde iban ni qué solucionaron. Y así estuvimos hasta la madrugada.

Lo que más duele es que la mayor parte del atasco se podría haber evitado. Nosotros nos quedamos atascados a las 18,30 horas, pero hubo gente que a las 19 horas seguía cayendo en la trampa. Si los problemas habían comenzado a las 17.30, tan difícil era cortar el trafico en la salida de Uruñuela y Cenicero evitando así la acumulación de vehículos.

Mi agradecimiento a los guardias civiles y a los conductores de quitanieves que en una noche muy cruda se dejaron todo y más. Pero a los responsables decirles que si son cargos políticos, cargos de confianza, que empiecen a dimitir y que se vayan a su casa porque las responsabilidades les vienen grandes.

Y si son funcionarios de carrera, seguro que encuentran áreas donde puedan desarrollar sus aptitudes profesionales sin perjudicar ni reñir a terceros.