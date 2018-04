¿Quién cobra más?

Es un tema de siempre. Unas personas cobran más por el trabajo que realizan. Y a veces con diferencias muy fuertes sobre los demás.

La razón que se da suele ser porque tienen trabajo de mayor responsabilidad, porque han tenido que prepararse más... Pero son razones que no me convencen. Una persona ha podido estudiar más, pero ¿quién me dice que es más duro el estudiar y hacer oposiciones que el trabajo físico en condiciones muy duras? La dificultad está en que son los poderosos, los que ocupan puestos de mando, los que deciden cuál ha de ser el sueldo de cada uno.

Si la razón de ocupar ciertos trabajos es su grado de inteligencia, ya será buen regalo el disfrutar de esa capacidad y además el poderla desarrollar. ¿A quién no le apetecería desempeñar esos trabajos que la sociedad falsamente considera más duros? Propongo empezar al revés: 1. Que toda persona gane un sueldo digno por el simple hecho de vivir 2. Que partiendo de ahí se cobre por el servicio prestado.

¿Cuántos obreros de la construcción, del automóvil, mueren en accidente al cabo del año? Muchísimos más que los que trabajan en actividades intelectuales, sanitarias... Educar para trabajar no por ganar, sino por ser felices, por realizarnos, por desarrollar nuestras cualidades.

Y es que la diferencia entre sueldos se perpetúa: los jubilados siguen cobrando con mucha diferencia.

Ya sé que es una sociedad al revés. Pero igual hay que dar pasos, por muy pequeños que sean.