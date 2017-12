Una ciudadana agradecida a Urbanismo de Logroño

He remitido en los últimos ocho años cinco escritos al Departamento de Movilidad Urbana y Proyectos del Ayuntamiento de Logroño y, desde luego, creo que merece una felicitación. Saben recepcionar, investigar, escuchar y por tanto demuestran gran eficacia. Realizan contactos personales y se emplean con los argumentos necesarios. Hacen, en fin, que el ciudadano se sienta atendido totalmente.

Me he interesado sucesivamente por la línea 11 de autobús urbano, por las piedras en la calzada y acera de la rotonda Pedregales, por una placa de información de arquitecto en plaza del Parlamento, por la de Sagasta en la calle de su nombre y, por último, he recabado información sobre la 'L' del nuevo Maristas.

La alcaldesa de Logroño debería estar muy orgullosa y valorar en su justa medida a este departamento.

