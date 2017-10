Una cita imposible con la Seguridad Social

Muchos recordarán el «vuelva usted mañana» del que fue gran periodista y escritor Mariano José de Larra. Y me pregunto, ¿vuelva usted mañana» es igual a 'cita previa en la Seguridad Social'? ¡Ojalá!

Me jubilo pronto, muy pronto. En una cita en la Seguridad Social, en Logroño, ya hace un tiempo, me informaron de que cinco meses antes de cumplirse el día en que me jubilase podía acudir a ese organismo para que me explicaran la cuantía de pensión y todos los detalles precisos que me pudiesen interesar en relación a este tema.

Así lo hice: el día 22 de mayo de 2017, previa la prescriptiva cita, acudo a la oficina de la Seguridad Social, en Logroño, y allí, tras muchas consultas al ordenador y no sé qué más, me dicen que no pueden darme la información solicitada y que recibiré una carta en la cual se me explicará todo detalladamente. Me advierten de que esa misiva tardaría un poco, un poco. En ese momento, yo estaba a menos de cinco meses del día de mi jubilación.

Mientras tanto, en el mes de julio, aconsejada por una amiga, previa la prescriptiva cita, acudo a la oficina de la Seguridad Social de Haro y obtengo el mismo resultado que en la entrevista referida del 22 de mayo anterior.

Vuelvo a pedir otra cita previa el 29 de septiembre en Logroño y la empleada que me atiende me dice que ella no puede informarme (o no sabe) y que las dos personas que entienden de 'jubilación' están de reunión. Me dice que me vaya y que me llamarán por teléfono.

Un paseo matutino por la ciudad porque puedo perder un día de trabajo para gestiones o no debo tener nada qué hacer.

Al cabo de hora y media de salir de la plaza de San Bartolomé me llaman por teléfono y sólo me indican la cuantía pecuniaria de mi próxima pensión y que muy pronto recibiré una carta, la ansiada carta, sin dar opción a que volviera y me atendieran cara a cara, que es, o se supone que es, para lo que debe servir una entrevista acordada previamente, en la cual uno tiene derecho a plantear otras cuestiones más allá de conocer la cuantía de una prestación.

Es fácil de contar: han pasado más, más de cuatro meses y tras tres citas en la Seguridad Social no he sido debidamente atendida.

Eso se llama ineficacia absoluta.

Acabo como empiezo: ¿'vuelva usted mañana' igual a 'cita previa en la Seguridad Social'? ¡Ojalá!

