Yo, el cine y la masonería

No soy un experto en cine pero me confieso, como muchos, cinéfilo. Recuerdo muchas tardes de mi infancia en los viejos cines Diana, Avenida o Astoria ensimismado con las historias de Disney. Aquellos dibujos que me hablaban de amistad, del valor, del esfuerzo que hacía grandes a 7 pequeños picapedreros, del amor capaz de convertir en un bello príncipe a un temido monstruo o cómo un niño de madera solo con estudio y sinceridad llegaba a ser un niño real.

Uno crece y los dibujos quedan atrás. Llegan películas más reales y muchos más géneros. Pero ahora veo en ellas gran numero de símbolos masónicos, elementos rituales mas o menos explícitos y conceptos que entonces no entendía.

Me reí mucho con el discurso de el embajador de la república de los cocos, su excelencia Mario Moreno Cantinflas, ante la ONU, en la película Su excelencia o con las peripecias de Laruel y Hardy en Hijos del desierto (aquí Compañeros de juerga).

No son pocas las tardes de sábado pasadas viendo una de indios y vaqueros. Al verlas hoy adivino en ellas algunos símbolos masónicos como los mandiles de los indios en Centauros del desierto protagonizada por el masón John Wayne. Siempre me alucinó que, pese a la ayuda de «adivine usted» qué sociedad secreta, el malo de las películas de Sherlock Holmes era finalmente desenmascarado. Las películas de mi vida muestran hoy una larga relación entre el cine y la masonería. En ocasiones esta ha sido presentada como una oscura sociedad secreta capaz de los más crueles crímenes y en otras se han ensalzado sus virtudes.

De esta relación, de sus protagonistas, de los valores de la masonería y de cómo en ocasiones se ha usado el cine para crear una leyenda negra en torno a ella, nos hablará en su conferencia «La masonería a través del cine» el crítico cinematográfico Mikel Navarro a las 19.00 en el Ateneo Riojano.

