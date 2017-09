El martes pasado subía a Nájera en el autobús de las 11.00 horas. Desde antes de partir, una señora no paraba de hablar mal de un inmigrante porque no se había montado en el autobús. Tuvo que ir el conductor a buscarlo. Luego, mujer y conductor tuvieron una animada charla hasta Nájera. No pasó nada pero, ¿y si hubiésemos tenido un accidente? ¿En qué autobús se permite hablar con el conductor?