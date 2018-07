Cerrojazo humanitario en Europa

Europa ha blindado sus fronteras. No quiere recibir a quienes huyen de la guerra, de la tortura, del hambre, del cambio climático. El Mediterráneo se ha convertido en tumba para muchos de ellos.

Están quienes piensan que, si vienen, es por capricho. Y comparan lo que han de pagar a las mafias con el precio de un camarote de lujo en un crucero de placer. Cierto los más pobres no pueden venir. Pero no dicen del apoyo de toda la familia, hasta arruinarse en muchos casos, para que puedan llegar. Ni las calamidades, vejaciones, violaciones y privaciones que pasan. Llegan menores no acompañados, mujeres embarazadas.

No son viajes de capricho. Se les viola su derecho a no emigrar. Los mismos gobiernos que cierran las puertas , en muchos casos, son culpables de la situación de esos países. Les venden armas para que se maten, explotan sus riquezas, sostienen sus gobiernos corruptos, a menudo con la fuerza.

Ahora se plantea crear campos de concentración en el norte de África, en países violadores de derechos humanos. En vez de criticar a los barcos de las ONG que los recogen en el mar, ¿por qué no se organizan corredores humanitarios que les faciliten la travesía, con seguridad y escalonadamente?