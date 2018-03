Carta de una mujer sorda a las feministas

Hace unos días leí una carta de una mujer negra a las feministas en Instagram. En ella reclamaba una auténtica sororidad entre mujeres y lograr así una mayor visibilización de la mujer negra en la lucha feminista.

Hoy, me gustaría seguir con el legado que involuntariamente me ha dejado y que será parte de la base de mi lucha.

Escribo porque su carta me ha hecho abrir los ojos, escribo desde el enfado y la indignación, pero sobretodo escribo desde la esperanza de que otras mujeres como yo sean capaces de comprender la realidad de otras mujeres. Hoy quiero dar voz a todas las mujeres con una discapacidad.

Hablamos de la discriminación por no ser tratadas como el sexo masculino, no tener sus mismos derechos, las continuas vejaciones y humillaciones, entre una gran lista que sería incapaz de enumerar al completo. Pues bien, ahora imagina que ni si quiera eres tratada como a una persona, que te tachan de «minusválida»; una persona con una valía menor, o de discapacitado; que no es capaz.

Imagínate por un momento que vives en un mundo en el que partes de que ya eres menos que el resto de seres humanos, y encima mujer. Tras una encuesta especializada sobre la discapacidad en 2008, sólo el 23.7% de mujeres con discapacidad entre 16 y 64 años estaba trabajando, llegando a cobrar un 17% menos que una persona «normal». ¿Podéis llegaros a imaginar la brecha salarial siendo mujer y «discapacitada»?

Imagínate por un momento que a la dificultad de ser mujer y estudiar, le sumas la dificultad de que apenas hay universidades adaptadas a necesidades especiales, y no me refiero sólo a rampas, sino también a materiales especiales para sordos, ciegos, personas con déficit de atención...

Imagínate por un momento que el pasado día 8 de Marzo todas las mujeres salieron a la calle a luchar por una igualdad con los hombres, pero tú no fuiste capaz de identificar en prácticamente ningún cartel una mujer ciega, en silla de ruedas, sorda, con síndrome de Down... Imagínate no identificarte en tu colectivo.

Mujeres, cuando volváis a manifestaros en la calle por todas y cada una de nosotras, quiero que, si veis en una manifestación a una mujer con una «minusvalía» comprendáis el gran esfuerzo que ha hecho por estar ahí, que empujéis su silla si lo necesita, que les ofrezcáis toda la ayuda que puedan requerir, y que las llevéis de la mano al pie del cañón. Porque si hay mujeres que luchan día a día con la discriminación, son ellas.

Sororidad, hermanas, para no morir.

Sororidad, hermanas, para lograr un mundo libre de discriminación.

Soy mujer, soy sorda, soy feminista, y volveré a salir a la calle con toda la fuerza que soy capaz de emanar.

Por mí y por todas mis compañeras.