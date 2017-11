Carta abierta al presidente del Athleti

Señor Urrutia, presidente. Me pongo en contacto con usted como paisano que soy de esos 150 niños riojanos a los que usted no considera dignos de jugar en el Athletic por no haber nacido en Euskal Herria. Muchas lecturas se pueden hacer de esa decisión, pero por el momento me voy a abstener de ello. Sólo haré constar los siguientes puntos: 1) Bilbao fue fundada en el 1300 por don Diego López de Haro, el cual pertenecía a la Casa Común Haro-Señorío de Vizcaya. 2)La villa de Bilbao creció y prosperó al abrigo del Fuero de Logroño, fuero que gobernó también en su origen a la mayoría de pueblos y villas de Vizcaya. 3). En la actualidad, Bilbao disfruta de la capitalidad del vino de Rioja en la red Great Wine Capitals. 4) El capital vizcaíno tuvo y tiene una salida inversora fundamental en la actual industria vitivinícola riojana. Muchas grandes bodegas riojanas tienen un origen mixto riojano-vizcaíno. 5). Efectivamente, La Rioja no pertenece hoy al ámbito político de Euskal Herria, pero a lo largo de la historia, en algún momento, comarcas de La Rioja han pertenecido a Euskal-Herria.

Con su infumable medida, a los riojanos que pretendemos un acercamiento de La Rioja a Euskal Herria (siempre dentro de España), nos ha dejado usted 'ipurdia biluzik', dicho en vasco, idioma que algunos riojanos manejamos. O sea, nos ha dejado con el culo al aire.

Agurrak (saludos).