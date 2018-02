Sí, 'mucho cansos' estamos los riojanos y los españoles de este dichosos procès como decía el pasado jueves un columnista de este su diario. Pero, ¿cómo es posible que un señor que se dice católico a machamartillo y que, supuestamente, está en sus cabales nos esté destrozando la economía, la sociedad, la tranquilidad? ¿Será posible?. Ya saben que me refiero a Carles Puigdemont, que no se apea del burro, al que parece ir de perlas aquel verso del gran poeta Miguel Hernández: «Como el toro me crezco en el castigo». Y no sé si viene muy a cuento meter en el mismo saco al gran murciano con el hombre que está sembrando Cataluña y toda España de odios, separaciones, y desatención a las necesidades prioritarias de los ciudadanos.