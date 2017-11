Brutalidad gratuita

Gracias al Diario LA RIOJA hemos sabido que un burrito, 'Julio' (era blanco, como el 'Platero' que inspiró el bello libro de Juan Ramón Jiménez), ha sido sádicamente asesinado en Arnedillo. Su dueño fue instado numerosas veces a cederlo a una protectora porque no podía ni quería mantenerlo, y por eso lo tenía abandonado y lo maltrataba. Pero él solo quería o «que se muriera» o que le pagasen 500 euros por él. El desenlace de la historia ha sido que Julio apareció el día 20 de octubre muerto, con un corte brutal en el cuello y una soga anudada, con indicios de haber sido arrastrado con un vehículo hasta desangrarse. Por el diario El País hemos sabido que hace poco unos miserables que caminaban por la Garganta del Cares acorralaron a un jabalí hasta conseguir que se despeñase por un precipicio. Lo hemos sabido porque grabaron su «hazaña» en un vídeo que publicaron, en el que se les veía celebrando entre grandes risotadas la muerte del pobre animal. Esto, que a algunos les puede parecer una tontada, a mí me indigna y me enfada hasta al paroxismo. Y lo peor es que algunos otros se ponen de parte de estas conductas. ¿En qué clase de monstruos nos estamos convirtiendo? Yo tengo mi posición al respecto: creo que esto es lo que pasa cuando se exalta tanto la «incorrección política», y se considera virtuoso y «auténtico» el comportamiento insensible, macarra y brutal con el prójimo y el medio ambiente y se premia tanto esta actitud ante la vida en forma reconocimiento social y votos en las elecciones. No creo que sea ninguna casualidad que esto coincida con el juicio a los violadores de Pamplona, y sus pretensiones de ser ellos las «víctimas», y que se hagan llamar 'Manada'... ¡Qué forma de insultar a un animal tan noble como el lobo!

