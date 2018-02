La brecha entre comunidades

Hace unos días tuvo Vd. la amabilidad de publicarme una carta titulada «La brecha entre ricos y pobres». Pues bien, hoy requiero de su atención para subrayar la brecha, la distancia económica que separa, dentro de España, a las comunidades ricas de las pobres. No he traído datos concretos pero me consta que tanto las provincias vascas como Navarra doblan su PIB o riqueza a las más pobres como Extremadura, por ejemplo. ¿Por qué esta diferencia tan preocupante y sangrante? ¿Será por los privilegios de las provincias norteñas? ¿Será por el efecto frontera, ya que la Comunidad Extremeña linda con Portugal de cuya muga hace años que un periodista vasco, precisamente, la describió como «el telón de corcho»? ¿Dónde está el principio de solidaridad que ampara nuestra Constitución? ¿Por qué será? Ojalá estas letras sirvan para discutir en este Diario estos aspectos tan interesantes para la convivencia nacional.