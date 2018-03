Con los bomberos de Logroño

Ayer, 8 de marzo, fue san Juan de Dios, patrón de los bomberos, por lo que felicitaré a todos los bomberos y en especial a los de Logroño.

Ser bombero es su forma de vida, es su vocación, pero hoy acuden al trabajo preocupados, porque saben que pueden fallar, y no pueden hacer nada para evitarlo, porque no depende de ellos, ni siquiera de la fatalidad de un incendio o de una emergencia, dependen de las excusas y el mal quehacer de los políticos y responsables de la organización de los servicios de bomberos de Logroño, y por mucho que estos digan que todo va bien, no va bien.

Si es necesario prolongar obligatoriamente y continuadamente sus jornadas laborales, algo no va bien. Falta personal.

Si es necesario utilizar medios y equipos y estos no funcionan o no están disponibles, algo no va bien. Falta planificación, inversión, mantenimiento y organización. Si cualquier error o falta de previsión pone nuestras y sus vidas en peligro, algo no va bien.

Ponen su vida al servicio de nuestra ciudad, y los que dirigen la ciudad no tienen ningún problema en que las cosas no vayan bien, porque nadie a quien pidas soluciones verá sus propios errores.

Por eso hoy le doy las gracias al grupo de personas que luchan cada día y noche por esforzarse, para que a pesar de las circunstancias, en cada emergencia a la que acuden, el resultado sea extraordinariamente bueno.