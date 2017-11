Sin autobús ni búho

Soy una adolescente de Logroño que habitualmente hace uso del autobús urbano. Vivo alejada del centro, en Valdegastea. De lunes a viernes me muevo en autobús. El problema es cuando llega el sábado por la noche y me dejan salir hasta las 12. En ese momento no hay autobuses. Los urbanos ya han terminado y el búho no ha empezado por lo que me veo obligada a llamar a mis padres para que vengan a recogerme, ya que el taxi es demasiado caro para la paga de una chica de 16 años. Agradecería enormemente que pusieran autobuses en esa franja horaria para dar solución al problema que tenemos los que, como yo, vivimos lejos del centro.