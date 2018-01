Animales y aborto

El pasado día 11, el pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó declarar la ciudad libre de atracciones de feria con animales. Yo no tengo animales, pero no estoy de acuerdo con que se les maltrate, ya que son seres vivos.

Sin embargo, no tenemos ningún partido político que prohíba el aborto, el cual no es de derechas ni de izquierdas, ni de católicos ni de ateos. El aborto es un asesinato del ser que una mujer lleva en su vientre desde el momento de la concepción (lo cual está demostrado científicamente) y nadie tiene derecho sobre él. No se habla de los problemas que sufren las mujeres después de haber abortado.

Los animales pueden defenderse, pero la personita a la que se aborta no puede defenderse de todo lo que sufre en dicha operación. Por tanto los humanos están más indefensos que los animales. ¿No hay ningún partido valiente que se atreva a prohibir semejante asesinato? Yo me pregunto, ¿tan mal está España que se da más importancia a los animales que a las personas? Quizá me conteste mucha gente, pero yo no voy a seguirles el juego.