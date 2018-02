Una ambulancia en un paso de cebra para tomar café

Estoy de paseo con mi perro cuando cruzo por la esquina de la calle Cigüeña con la Beatos Mena y Navarrete y encuentro una ambulancia en medio del paso de cebra casi sin dejar espacio para los peatones. En ese instante piensas que esta ahí por una urgencia, pero me da por mirar dentro de un establecimiento de cafetería y bocadillos rápidos, y encuentro a los dos sanitarios de dicha ambulancia en el establecimiento sin que hubiera una persona afectada. Es una imagen un poco triste. Cuando uno aparca mal y te ve la policía posiblemente te multe, mas me temo que por esta acción no pase nada. Sólo pido un poco de sentido común. No niego que una persona tenga derecho a un breve descanso durante su trabajo, pero es imperativo un poco de seriedad. ¿No se puede bajar el copiloto a pedir mientras el conductor intenta estacionar mejor?