Si me pongo a elegir, igual me quedo solo, porque en todas las personas encuentro algún pero, algo que no me cuadra... Esto nos lleva muy a menudo a rechazar a los distintos, a los emigrantes, a los refugiados, a los expresos...

Y podemos hacer la lista muy larga. Pero creo que es cuestión de fijarnos en lo positivo, en las posibilidades que encierra cada persona.

Leo hoy aquello tan bonito del libro 'Carta a una maestra'. Dice así: «Algunas veces sentimos la tentación de quitarnos de encima a los chicos y chicas difíciles. Pero si los perdemos, la escuela ya no es escuela. La escuela no puede ser un hospital que cura a los que están bien y rechaza a los que están enfermos».

No los conozco, pero celebro y felicito a nuestro pueblo porque han llegado dos familias y se les ha acogido muy bien: una está compuesta por tres personas y otra por seis, cinco de ellos niños.

Es un detalle precioso y ahí tenemos una bonita tarea que hacer: en primer lugar, aprender de ellos y, en segundo, compartir nuestra vida para mejorar nosotros y ellos.

Si esta máxima la aplicamos a la sociedad, todos somos portadores de bien y todos podemos aprender y enseñar. Cuánto ganaríamos todos: todos maestros y todos alumnos.