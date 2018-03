Alegres caminantes sanadores

¿Cómo se distinguirá a los verdaderos seguidores de Jesús de Nazaret? No porque lleven cruces, medallas o escapularios (con respeto para quienes así lo hagan, desde su libre albedrío). Ni porque vayan a misa, hagan visitas a los templos o cumplan los preceptos eclesiales.

No. Son tres, a mi juicio, sus rasgos distintivos: alegría, caminar y sanar.

El discípulo de Jesús no puede ser tristón y temeroso. Lleva consigo, en su rostro y en sus acciones, la alegría profunda de ser amado por Quien le acompaña en su existencia. No quiere decir con eso que esté libre de sufrimientos, que su corazón no tenga cicatrices, ni llore lágrimas amargas por pérdidas irremediables, por fracasos y desilusiones.

Mas lleva la esperanza que brota de su confianza en el Resucitado. Se sabe perdonado, dispuesto a perdonar a quien pueda ofenderlo. Y practica la no-violencia activa contra la injusticia que le enseñó su Maestro

No es un sedentario, aunque pueda estar en silla de ruedas o postrado en cama. Pero su corazón anda tras los pasos de su Señor. Va peregrinando a donde le lleve. No se aferra a viejas rutinas, ni hábitos. Admite los cambios precisos como condición de la vida, incluida la espiritual. Busca odres nuevos para llenarlos de la Palabra que medita en su corazón. Y no lo hace en solitario: va en comunión con la caravana de los otros seguidores de Cristo.

Y además es un sanador (algo distinto de un curandero). Resiste la tentación de la indiferencia ante el sufriente. Tiene los ojos y oídos abiertos para descubrir a quien está tendido a la vera del camino de la vida. para acercarse, acompañarle y aplicarle el bálsamo de su cariño para aliviar sus penas.