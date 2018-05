El adverbio 'no', ese desconocido

Acabamos de conocer la sentencia a los miembros de La Manada. Partamos de la premisa de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y que en Derecho, las pruebas y testigos son los que ayudan a determinar la culpabilidad o no del acusado. Hasta ahí, completamente de acuerdo. Sin embargo, el tema que nos ocupa es, en parte, algo distinto a aplicar bien o mal las leyes.

¿Violación o abuso sexual? Voy a plantear una duda razonable: ¿tenemos que dejarnos golpear, amenazar e incluso matar para demostrar que no fue sexo consentido?

O, si nos sometemos al abuso, sea cual fuere, por miedo, ¿damos a entender que es consentido porque no hubo lesiones visibles? Qué pasa con las psicológicas, que no se aprecian a simple vista pero que tardan más en curarse.

¿Qué les pasa a ciertos 'hombres' (eufemismo donde los haya) con la palabra no? Esa palabra es hoy la gran desconocida. Las mujeres (vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras novias) tenemos derecho a salir, a disfrutar de la fiesta, a llevar minifalda o pantalones ajustados. Pero también tenemos derecho a que se nos respete, a que entiendan de una vez individuos como los miembros de La Manada, que no es no. ¿O es que ese tipo de 'hombres' necesitan usar la violencia para sentirse hombres?

Ser hombre es otra cosa.