Adam Smith se equivocaba

Lo que voy a exponer sería más propio de un libro de reclamaciones. Anticipo, además, que mi convicción sobre la honradez de la inmensa mayoría de los empresarios hosteleros es sincera. Por eso quiero que lo que expongo a continuación se considere más como una reflexión general que como queja por hechos concretos. Pido que se lea poniendo la lupa en el pecado y no en el pecador. Hace algunas semanas, después de pactar con el dueño de un restaurante un precio de 15 euros por cubierto para un grupo, a la hora de presentar la cuenta, nos dijeron que «el bacalao y el atún habían salido más caros de lo previsto», y que por ello nos iban a cobrar 20 euros pese a que bastantes comensales no tenían pescado en su menú. Por no discutir, acordamos pagar sin rechistar. Pero es que acabo de vivir otro incidente parecido. Estábamos 16 comensales. Antes de servirnos ya advertimos que íbamos a pedir 8 menús para compartir. Después de asegurarnos que no habría problema con ello, y tras servirnos los 8 menús, nos advirtieron que nos iban a cobrar 16 menús, porque compartir menús no era política de la casa. Optamos por no consentir la arbitrariedad. Se habían servido 8 menús y eso sería lo que pagaríamos. Eso nos costó un áspero y desagradable careo con el dueño que nos espetó de malos modos que le habíamos 'maltratado'. Sospecho que ésta práctica, aunque no sea tónica general, es más habitual de lo deseable, y que casi siempre la gente acaba por pagar por no montar una escena. Esto me parece aberrante, indigno e inmoral porque significa aprovecharse de la bondad y el espíritu apaciguador de la gente para obtener una tajada mayor de la prevista. Si a eso unimos el hecho constatado de que el sector de la hostelería y la restauración es uno en los que más se dan casos de explotación laboral inadmisible (sobre todo, de chicas jóvenes), es inevitable ver en éstas prácticas una muestra del 'capitalismo total' que se está imponiendo, en el que se considera que no debe haber ninguna cortapisa ni control al afán desmesurado de lucro porque se le considera virtuoso motor de progreso y se pone de ejemplo de emprendedores a individuos codiciosos carentes del más mínimo escrúpulo ético y humanista. Adam Smith, el padre de ésta propuesta, nos legó eso de «No es la bondad del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos pone en la mesa una buena cena, sino su afán de lucro». A la vista está que este proverbio, pese a su pretensión de ser dogma infalible, es más que dudoso.

cartas@larioja.com