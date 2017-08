¿Quién no se acuerda?

Quizás no nos acordemos de la fecha exacta, pero ¿quién no recuerda dónde estaba cuando se cumplió el ultimátum y se comunicó la ejecución de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA? Todos estábamos unidos, atentos, enfadados, rabiosos e impotentes, un joven había sido vilmente asesinado por los terroristas que tenían amedrentada a la sociedad española.

Veinte años después no se debe sacar punta a un hecho que marcó y unió a todo un pueblo ante la barbarie de los violentos. No miréis el porqué, de quién o de dónde era este hombre, muy a su pesar se ha convertido en un símbolo que representa a todas las víctimas del terrorismo.

Desafortunadamente, son muchas las víctimas mortales, tendríamos que hacer tres homenajes diarios para recordarlas a todas. El que no lo hagamos no significa que no nos acordemos de todas y cada una, así como de esa multitud de heridos, viudas o viudos, huérfanos y huérfanas y tantas vidas rotas. Evitemos confrontaciones por el modo de honrar el recuerdo del dolor que nos unió y esforcémonos en hacer llegar el calor de un abrazo unánime a todas las víctimas.