Durante los últimos meses he oído comentarios por parte de personas que comienzan un nuevo negocio del tipo «no puedo cambiarme de local por culpa de los discapacitados», «voy a coger manía a los minusválidos», «me están volviendo loco con el baño de discapacitados».

Y digo yo, ¿qué culpa tienen los «minusválidos» de que se tenga que cumplir una ley?

Nada menos que en 2003 se promulgó la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal. ¿Cuánto tiempo tardó en aplicarse la ley antitabaco? ¿O es que todas las leyes no son iguales?

Pero sorprende que la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Logroño que se aplica a locales que se abren con cambio de licencia de actividad se les exige un wc adaptado para personas con movilidad reducida, pero no que la entrada la tengan a cota cero o que las puertas tengan un ancho suficiente. En conclusión, obligan a tener un wc adaptado al que igual no se puede acceder. Y más sorprende que el propio Ayuntamiento de Logroño tenga los wc adaptados en sus edificios cerrados con llave o destinados a almacén.

Lo cierto es que la accesibilidad universal debería ser obligatorio para todos los locales y sea cual sea la actividad que se trate. Muchos de los locales que se alquilan son viejos y no reúnen todas las condiciones necesarias, tampoco los nuevos, en las que la accesibilidad no se contempla de obra. Pero, ¿alguien abriría un restaurante en un local cuya cocina no tuviera salida de humos? Impensable.

Quizás en vez de invertir el dinero público en actos como la Vuelta Ciclista a España (cuyo beneficio repercute en intereses privados, y de los que los ciudadanos apenas percibimos los cortes de tráfico) o en espectáculos minoritarios como la tauromaquia... se podría invertir en conseguir la accesibilidad de todos los locales de la ciudad. La accesibilidad universal es algo que nos beneficia a todos, y que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos.

cartas@larioja.com