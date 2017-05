El 23 de abril de 2017 fue el día más importante de mi vida. Amets, mi primer hijo, vino al mundo en el hospital San Pedro de Logroño. Siempre tendré un buen recuerdo gracias a la profesionalidad y humanidad del gran equipo médico que me atendió. Me gustaría dar las gracias de corazón al papá, mi compañero de vida, por estar siempre ahí. A mí hermana Maria, mi confidente, mi mejor amiga, mi tatilin, que estuvo de principio a fin, cómo siempre en los momentos importantes. Y por supuesto a los ginecólogos, Carmina, Rocío y Mariano, las anestesistas Beatriz y Ana; las matronas, Sonia y muy especialmente a Alba, gracias por tu cariño, por el trato, por volver cuando ya no era tu turno, por seguir preocupándote 15 días después. Gracias de corazón a todos y cada uno de los profesionales que me atendieron por su humanidad. Siempre estaré agradecida.