Carnavales en danza

El desfile de carnavales de este año en Logroño incluía nuevos trofeos, entre ellos a la mejor coreografía. Participó en este desfile un gran grupo de la escuela de baile Conchi Mateo que presentó una coreografía que fue una de las mejores, si no la mejor. Pero el jurado no lo creyó así. De hecho, el premio lo recibió otro gran grupo. Según las bases del concurso, en dicho premio estaban incluidos todos los participantes del desfile. Con todo, no quiero decir que la comparsa que recibió dicho el no se lo mereciera. El jurado lo dictaminó así y me parece correcto. Solo quiero que piensen un poco antes de redactar las bases y si las academias de baile no deben participar en este trofeo que los especifiquen ya que las niñas trabajan durante bastante tiempo para aprender el baile y la coreografía, tienen la misma ilusión que los demás niños y no entienden que realizando una de las mejores coreografías no tengan su recompensa por el trabajo realizado desde hace unos meses.