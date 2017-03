Todos sufrimos

En cualquier conflicto, la cosa puede resultar hasta graciosa cuando el que sufre es otro, pero, ¡ay!, qué hacemos cuando los sufridores somos todos y los que meten la pata y la mano en el saco, y son condenados, son del bando de los privilegiados, los que se consideran por encima del sistema, los abusadores de la ley. Les juro que no me queda ni la indignación propia del escarnio que merece esta situación. Soy como un manantial desecado. Tan solo me da la risa floja, me atraviesa una lánguida sensación de que nos roban y estafan aquellos que han jurado ante la Biblia defender los derechos ciudadanos.

Hay un joven condenado y encarcelado por utilizar una tarjeta de crédito ajena y gastarse 79,20 euros; le han caído seis años, los mismos que a otros señores que han cometido hasta ocho delitos millonarios y están en libertad. Quizá para este joven la sentencia sea justa con el Código Penal en la mano, pero ya no me creo que la Justicia es igual para todos.

Compréndanme, nos están estafando los señores de cuello blanco y no puedo callar tanta rabia. ¿Alguien cree que estos magnates del choriceo se van a reinsertar en prisión y que devolverán lo afanado y nos mirarán a la cara con ademán sereno?

Estamos mal, muy mal. La situación de la corrupción en España ha empeorado en los últimos años y es, junto a Hungría, Macedonia y Turquía, uno de los países europeos que más preocupa a Transparencia Internacional, según se explica en el informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 que se presentó en Berlín y que mide los niveles de corrupción en el sector público de ¡168 países!

Si vale de algo, estoy irritado por el tratamiento que ofrece nuestro propio Gobierno ante la corrupción. ¡Ya está bien!

