El cedro del parque

Hay actuaciones de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño que no me gustan. Como botón, una muestra. Hace varios días salía en este periódico una foto del concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, en el parque del Carmen plantando un cedro del Líbano, muestra de la apuesta de esa Concejalía por la biodiversidad. Me llamó la atención la ubicación elegida: a unos dos metros del kiosko. Pues bien, la principal característica de estos árboles es el gran tamaño que alcanzan -hasta 30 metros- y la extensión de sus ramas horizontales. Los cedros pueden vivir más de 2000 años. Y recordé la envergadura de los del jardín del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. En el futuro, una de dos, o trasladan el kiosko o podan (perdón talan) el cedro, restándole esplendor a la biodiversidad.