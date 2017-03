Os escribo porque quiero que se conozca un gesto que vivimos muchos espectadores el sábado pasado y que me pareció digno de contar. Estábamos viendo un partido de chicas de fútbol sala en Valdegastea y hubo una lesión de una jugadora del equipo San Bernabé. La capitana del otro, equipo que vestía de blanco y que me dijeron que era de Lardero, se acercó rápido a interesarse por la jugadora rival y al ver que no podía andar la cogió en brazos y la llevó hasta su banquillo. Todos aplaudimos el gesto, pero esto se debería de contar en todos los medios porque es un ejemplo de deportividad y saber estar en la cancha. Ojalá fuese así en todos los partidos, porque estamos hartos de ver insultos y agresiones. Felicidades a esa jugadora.