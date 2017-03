Perros abandonados por partida doble

El pasado 26 de febrero, en el camino de Azagra a Madrid, en el kilómetro 4 de la LR-285, me encontré dos perros con collar en mitad de la carretera: una recta en la que la los vehículos circulan a velocidades superiores a 100km/h.

Inmediatamente contacté con el 112, que me remitió a un cuartel de la Guardia Civil, a quien detallé la situación de peligro de accidente para los conductores y para los propios perros. Tras la respuesta pasiva (escuché poco más que un «ok, gracias») decidí llamar a la Protectora de La Rioja, donde me recomendaron que los llevara a Alfaro (localidad más cercana) y que allí, bien la Guardia Civil o bien la Policía Local, se harían cargo de ellos.

Me desvié del camino para acercar a los perros al cuartel de la Guardia Civil de Alfaro, donde no disponían de lector de chip ni de sitio para dejar a los animales, por lo que me ofrecieron dejar a los perros atados fuera del cuartel o acudir a la Policía Local, que sí dispondría de lector de chip. Me decanté por la segunda opción. Me acerqué a las dependencias de la Policía Local, que me confirmó que tampoco podían hacerse cargo de los perros por guerras internas con el Ayuntamiento de Alfaro por casos similares, así que no me ofrecieron ningún tipo de solución.

Tras más de una hora de llamadas, rodeos y negativas no me quedó otra opción que dejar a los animales atados frente a la comisaría de la Policía Local; me negaba a que cogieran de vuelta la carretera de camino a donde los recogí y que murieran atropellados o provocaran un accidente de tráfico.

He sentido una impotencia increíble y me parece indignante e inadmisible que, a pesar de la disposición y de hacer lo posible por ayudar, solo te encuentres con puertas cerradas (me da igual si por competencias o descompetencias legales). Por eso escribo esta carta, para que el Ayuntamiento de Alfaro o el organismo al que competa se haga eco y se sienta presionado para que nunca se vuelvan a dar casos parecidos.