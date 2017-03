¿Qué fue de la agrupación socialista de Logroño?

Un año. Hace un año ya en que se nos convocó en asamblea ordinaria a los militantes del PSOE en Logroño. Lo normal, en convocatorias de carácter ordinario como aquella, es abordar el momento político, la situación de la agrupación, el debate de la labor municipal. pero habían pasado las elecciones generales de diciembre de 2015, y como era lógico, los resultados de las mismas y sus consecuencias acapararon el grueso del debate. ¿Y desde entonces?: dos asambleas extraordinarias, en julio para analizar los resultados en la repetición de las elecciones generales de junio de 2016, donde la obtención de 84 diputados no congregó a más de una treintena de compañeros. Y otra en octubre, esta vez sí con más asistencia, en la que se nos convocó para tratar de los acontecimientos sucedidos en aquel bochornoso 1 de octubre, pero que escondía un burdo intento de la dirección de la agrupación de proclamar vía resolución el apoyo al dimitido Pedro Sánchez.

Pero, hablar de la ¿gestión? de la Comisión Ejecutiva Municipal, ¿cuándo toca? Que el Grupo Municipal Socialista rinda cuentas de su labor y poder debatir sobre ello, ¿cuándo toca? ¿O lo normal es enterarnos sólo y exclusivamente por la prensa? Haría bien la dirección local en repasar el reglamento de asambleas, que prescribe «al menos» una asamblea ordinaria cada seis meses. Normativa interna a la que se recurre cuando conviene, pero que se obvia al antojo del dirigente de turno, en este caso el secretario general de Logroño. Es lo que tiene que una dirección se encuentre subsumida en el Grupo Municipal, en el que 4 -incluyendo a la portavoz, que es miembro de la misma por serlo- de sus 7 miembros son dirigentes de la agrupación.

Ahora, estamos a las puertas de un Congreso Federal. Y no les quedará más remedio que convocarnos para abordar la ponencia, la elección de delegados, etc. De tal forma que volverá a no poderse hablar de la ¿actividad? de la Ejecutiva Municipal ni del trabajo del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Es cierto que el número de asambleas no es el único indicador para calibrar el pulso de un partido. También lo es que poder hablar cinco minutos cada seis meses difícilmente encaja en la definición de participación en una organización política en el siglo XXI. Pero mientras cambiamos esto, qué menos que respetar los cauces de participación de los que nos hemos dotado, convocándolos y no dejándolos de lado. Porque luego se hablará de participación ciudadana, rendición de cuentas. ¿Qué tal si lo practicamos dentro?

La otrora pujante Agrupación de Logroño vive un estado de atonía en el que algunos parecen sentirse cómodos. No en vano un dirigente regional llamó a todo esto «recuperar la normalidad». Pero ocultar un problema no hace que éste desaparezca.