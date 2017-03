El injusto baremo de las listas públicas de empleo temporal

He desarrollado toda mi vida laboral, van para veinte años, en el sector de cuidados a personas mayores, como auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos de Logroño.

Trabajamos mucho más y ganamos mucho menos que en una administración pública (¿cuándo pondrán en valor el sistema de dependencia?): sólo podemos mejorar un poco con las «bolsas de trabajo» públicas, un derecho de todos, en condiciones de igualdad y equidad, valorando el mérito y la capacidad de cada cual. Me he gastado un buen puñado de euros en fotocopias de mis títulos y diplomas, he pedido en mi empresa un certificado (esta es otra batalla) de servicios prestados y he presentado mi solicitud en las Listas de Empleo Temporal del SERIS (plazo hasta 24/02/2017).

Me encuentro con que mi vida no vale nada, mi experiencia profesional es despreciada y yo misma absolutamente humillada. Una auxiliar de enfermería que asea, alimenta, levanta y acuesta a sus abuelos en un servicio de salud, y realiza el resto de funciones propias de la profesión como yo (en realidad menos que yo y durante muchas menos horas) sumará 1 punto por cada mes de su vida laboral según el baremo de aplicación. Cada mes, sudado hora a hora, de mi vida laboral, en cambio, no vale más que 0,1 puntos. Echemos cuenta, un 90% menos: mis 207 meses no serán sus 207 puntos, serán. 20,7 miserables puntos. Alguien ha decidido que eso sea así. porque sí; alguien ha decidido que cada mes de servicios prestados por una profesional con idéntica titulación valga sólo 0,25 puntos (un 75% menos) si ha trabajado en una residencia «privada» con camas concertadas y, menos aún, 0,10 puntos (-90%) si no tiene camas concertadas.

Todas las profesionales que trabajamos en el sector de la dependencia «valemos» para ellos entre un 75% y un 90% menos: nuestra vida laboral a la basura. Es inconcebible que a estas alturas alguien pueda pensar (¡y publicar en el Boletín Oficial!) que una enfermera de mi empresa, por ejemplo, o yo misma, somos un 90% peores enfermera y auxiliar que otras personas que hacen lo mismo, con idénticas titulaciones, en otros centros sólo porque éstos sean una administración pública. ¿De veras creen ustedes que somos menos, que valemos menos? No, no somos peores, ni valemos menos, ni merecemos este trato. Ese baremo medieval, dolorosamente insultante, nos desprecia, nos humilla, nos margina sin remedio. Es nuestra muerte laboral.

PD.- Me he dirigido a los consejeros de Política Social y de Salud exponiéndoles esta situación, con el ruego de que la consideren y adopten las medidas precisas para ponerle fin. Está en su mano pues el baremo depende de ellos.

cartas@larioja.com