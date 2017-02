No son las redes, somos nosotros

El último mes hemos asistido a un cúmulo de noticias que nos hace cuestionarnos la impunidad de la difamación, el insulto y la mentira, amparados por el anonimato o por los índices de audiencia.

El día 8 de enero, el catedrático Juan Torres López abandonaba el plató de 'La Sexta Noche' ante los argumentos falaces del periodista Eduardo Inda, sordos a toda réplica. El 23 del mismo mes, los mensajes de pésame y de cariño que inundaron las redes sociales ante la muerte de Bimba Bosé se vieron empañados por innumerables tuits ofensivos que está investigando la Fiscalía por si incurren en un delito de odio debido a su contenido homófobo. Por otro lado, el 5 de febrero el digital 'Rioja2' denunciaba ante la Fiscalía un año de ciberacoso a una de sus periodistas. Al día siguiente, su condena y las muestras de solidaridad con Olivia García ya eran unánimes, destacando la denuncia explícita de Marea Arco Iris: «Desgraciadamente no se trata de comportamientos aislados o puntuales, sino de algo sistemático contra mujeres y personas migrantes o LGTBI+».

Ahora toca reflexionar. No pretendo aportar información nueva. Mi intención es pedir que nos planteemos su relevancia y sus implicaciones educativas. Soy profesora de Filosofía y cada mañana me asaltan las mismas preguntas. La escuela es una minisociedad, un espejo de su entorno. Si los mayores actuamos mal, los niños nos copian. ¿Cómo hablarles a mis alumnos de lógica, de argumentación, de oratoria o de diálogo cuando los ejemplos a seguir son tipos como Inda o cuando se aplaude el tuit de 140 caracteres cuanto más ofensivo mejor? ¿Cómo debatir en el aula cuando triunfa el que más insulta al que piensa diferente? ¿Qué argumentos podemos esgrimir contra el ciberacoso si normalizamos estas actitudes? Estas preguntas apuntan en una única dirección: ¿Qué sociedad estamos construyendo?

La culpa no es ni de Twitter ni de los programadores televisivos. La televisión privada se rige por la ley de la oferta y la demanda, de los índices de audiencia. Queremos carnaza. Las redes sociales no nos han hecho más agresivos. Aunque el 38 % de los tuits sean escritos con la intención de molestar, insultar o amenazar a alguien y la emoción más común y más rápida en propagarse sea la ira, el problema no son las redes, sino que somos nosotros. «Twitter no transforma a las personas, al contrario: nos muestra su rostro real», afirma Silvia Barrera, inspectora de Policía. Nos estamos habituando al todo vale, hasta el punto de que no sabemos discernir entre lo que es admisible y lo que no.

No, no tengo soluciones. Sólo quiero abrir una puerta a la reflexión, al debate pausado y con argumentos, al respeto hacia quien opina lo contrario, a la escucha, al diálogo creador de opiniones nuevas, a que me convenzan, a que me aporten, a que tambaleen mis opiniones a base de disparidad con criterio, a construir.

En su día alguien dijo: «Gracias por haber sido tan digno, señor Torres López, porque esto nos incumbe a todos». Y yo hoy digo: gracias Olivia, por haber sido tan digna, porque esto nos incumbe a todos.

