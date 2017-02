Sin transporte público en el T1 de Lardero

El problema que tenemos lo vecinos del sector T1 de Lardero es que no tenemos un medio de transporte público y los taxis... El bus no llega todavía al barrio y en muchas, pero muchas, ocasiones los taxis de Lardero están fuera de servicio cuando más los necesitamos. Tal vez esto no sería un problema si permitieran a los taxis de Logroño recoger pasajeros en Lardero. ¿Acaso los usuarios debemos pagar por la guerra entre los taxistas? ¿Hay derecho? Los taxis de Logroño pueden recoger en Villamediana y en cualquier otro lado, pero no en Lardero. No parece justo.