El enoturismo está de moda y amplía las posibilidades de nuestros viñedos y bodegas riojanas. Y qué bodegas. A lo largo y a lo ancho de la geografía española he podido asistir a muchos eventos de este tipo, de visitas y de catas. Convocados por «Amigos de La Rioja» unas trescientas personas hemos asistido hace unos días a una cata -este vez de vermut- y todos hemos quedado impresionados por la modernidad de la bodega, por su limpieza exquisita (fundamental) y por las excelentes explicaciones que se nos dieron. Explicaciones que no solo abarcan el mundo del vino sino que de ahí salen corolarios económicos, medioambientales, sociológicos e históricos. No nos olvidemos, por ejemplo, del problema de la filoxera que se tradujo. a caballo de los siglos XIX y XX, en pobreza, hambre y emigraciones.

Por otra parte estas bodegas se van convirtiendo en verdaderos museos, unos ya consolidados y otros en ciernes al reunir una serie de útiles de labranza, de tonelería, de documentos de todo tipo o de excelentes pinacotecas. Solo me queda añadir que sería bueno que los colegios riojanos programasen visitas a estos lugares porque seguro que aprenderían a valorar y a querer más nuestra patria chica e incluso a saber beber nuestros caldos porque así conocerían sus bondades y -ay- sus miserias cuando se abusa de ellos.