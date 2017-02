La subestación de Cascajos, lejos de las viviendas

Desde Ascalibre seguimos pensando que la mejor y más económica solución sobre la subestación eléctrica de Cascajos es hacer una única subestación al sur de la circunvalación, pero nunca junto a las viviendas.

Felicitamos al Ayuntamiento de Logroño y a su alcaldesa, Cuca Gamarra, porque defiende el principio de precaución, de tal forma que hay que demostrar que las emisiones radioeléctricas no son nocivas para la salud y la integridad de los vecinos. Porque hay infinidad de estudios científicos que advierten de los peligros para la salud de este tipo de instalaciones.

Y no entendemos que, sin consultar a los vecinos, algunos partidos políticos pongan los intereses económicos y empresariales por encima de la salud e integridad de los vecinos de Logroño. A quienes plantean traer la subestación otra vez a Cascajos, ¿les gustaría tenerla cerca de sus viviendas?

Es importante avanzar en el traslado porque hay vecinos que llevan muchos años viviendo enfrente de la subestación, pero no a costa de acercársela a otros vecinos de Logroño. Porque lo que no queremos para nosotros no lo queremos para el resto de vecinos.

No es momento de discutir, sino de trabajar. Sería bueno que la alcaldesa Cuca Gamarra explicase cómo van los trámites del traslado y los nuevos pasos que se van a dar. Pero lo más positivo sería que todos, políticos y vecinos, consigamos que el traslado sea una realidad en el menor tiempo posible.