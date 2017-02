Hace algunas tardes llamaron a la puerta de mi casa y, cuando abrí, apareció ante mí un chico que traía el bolso que mi hija había perdido hace unos días. El bolso llegaba con su carné de identidad (que era lo que más le preocupaba) y todo lo que llevaba en él, incluido todo el dinero.

Le agradecí cortésmente que me lo trajese, pero después de que se marchase me arrepentí de no haberlo hecho más vehementemente, o de haberle invitado, siquiera, a un café.

¡Muchísimas gracias!