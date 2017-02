Por una Policía Local al servicio del ciudadano

Los agentes de nuestra Policía deben recibir más información sobre el trato con el ciudadano. Recordamos con nostalgia cuando nuestros agentes se dirigían a nosotros con respeto y una sonrisa. Un tiempo donde la multa era el último recurso utilizado para resolver una infracción. Nuestra Policía era respetada, querida y admirada. Hoy, incluso los niños los ven con miedo, muy lejos de ser un referente de ayuda en Logroño.

Mal encarados, con dudosa estética personal y con una mala educación contrastada, algunos no se quitan ni las gafas de sol para hablar con el ciudadano. Sabemos que su trabajo es muy difícil, pero estar tratando habitualmente con delincuentes no justifica que nos traten a todos los ciudadanos como a tales.

Los problemas de tráfico en nuestra ciudad no se arreglan sólo con multas. Una mejor señalización, muchas veces contradictoria o inexistente, una mayor información y formación a los ciudadanos, y una política de aparcamientos más adecuada contribuirían a mejorar mucho la situación.

Es necesaria una verdadera conciliación entre peatones, ciclistas y conductores de otros vehículos. El conductor de vehículos a motor no debe ser el causante de todos los males en nuestra ciudad.

Un mal día lo tenemos todos pero... Durante los últimos 35 años he sido chófer de autobús recorriendo toda España y jamás en ninguna ciudad he encontrado una Policía Local tan inoperativa y mal educada como la que últimamente me encuentro en Logroño.

Estoy en posesión del permiso de conducir desde hace 48 años y conservaba todos los puntos hasta hace unos días que fui sancionado con 200 euros y la retirada de 4 puntos por hacer caso omiso y estacionar en una parada de autobús. Lo cierto es que hice una breve detención para recoger el periódico ocupando parcialmente una parada de autobús que no está en servicio. El agente denunciante cruzó el coche patrulla delante de mi vehículo y, sin bajarse, me dijo: «Sepa que está denunciado».

He pagado la multa y me han retirado los puntos. Soy hijo de policía local y tengo familiares y amigos que también lo son. Por supuesto, jamás se me ocurría pedirles que me quitasen la sanción. Solo pido un poco de educación y respeto.