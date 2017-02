Cataluña, los hechos se repiten

Parece ser que en España los hechos se repiten. Y me voy a referir al problema tan grave que tenemos por el Este y en menor medida por el Norte. Me recuerdan los tiempos de Maciá y Companys y la falta regulativa de nuestro actual Gobierno.

En cuanto al Norte, la situación, léase Euskadi, parece ser que se arreglaría concediéndole más competencias, cosa que está negociando nuestra omnipresente vicepresidenta del Gobierno.

El asunto catalán es más complicado. Decidido está el señor Puigdemont -que por cierto es periodista como el señor Companys- a llevar a cabo un referéndum para que los ciudadanos catalanes decidan si o no a la constitución de un Estado Republicano de Cataluña. Me imagino que, en estos momentos, hasta convertir a España en un Estado confederal les sabría a poco.

De poco va a servir que la Sra. Saenz de Santamaría haya montado despacho en Barcelona o que la nueva ministra de Sanidad del Gobierno de España se dirija en catalán en rueda de prensa para explicarnos a todos los españoles el nuevo sistema de copago. Como, gracias a Dios, no tenemos un general Batet, me imagino que la solución final que propondrá nuestro actual Gobierno será soltar la pela, que la pela es la pela. Y como mucho haciendo de España una nación de naciones, diez y siete, que los demás no vamos a ser menos.