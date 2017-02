Sobe los murales de la desaparecida estación

En su periódico veo renacer el tema de los murales de la anterior estación del tren. Las prisas por derribar aquélla estación han sumido a los murales en un limbo del que no saben sacarlos. A partir de un artículo en este mismo periódico, un servidor, como activista artístico, inició una larga serie de gestiones por salvar los murales, las cuales resultaron infructuosas. Mas también consideré que debía salvarse el edificio que los contenía. Además, pronto declaré que lo que debía salvarse no eran objetos inertes, sino el patrimonio poético. La necesidad de lo poético no escrito parece que cuesta entenderse incluso para las entidades asistenciales.

Recuerden la habitabilidad de aquélla estación y comparen con la deshumanización de la actual. Aparte de la estética de tienda de campaña de la fachada, el interior resulta inhóspito, siempre está vacío y no puedes bajar a los andenes. Creo que los dos lamentables arquitectos nos han dado el espacio más triste de Logroño. ¿Cómo hará fondo este proceso general de deshumanización?