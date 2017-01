El 28 de septiembre del pasado año me rompí el radio. En mi primera visita al médico me dijeron que era una rotura limpia y simple. El 7 de noviembre me retiraron la escayola y me mandaron un TAC, pues mi muñeca era poco más que un bulto. El 7 de diciembre, fui a por el resultado y la doctora me dijo que todo está bien. Yo le argumenté que no podía hacer nada con esa mano y después de mucho insistirle me mandó a rehabilitación, pero sin atención preferente, pues consideró que no lo necesito.

Tengo el informe del TAC, los huesos separados y más cosas. O esa doctora no sabe leer o no quiere trabajar. Mientras, a los que mandan se les llena la boca diciendo lo bien que va la sanidad. Algún día se atragantarán de tanta mentira.

A día de hoy estoy esperando la rehabilitación.