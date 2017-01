A la espera de una reacción sobre el Museo de La Rioja

Muchos riojanos nos sentimos sorprendidos y enfadados por la ausencia de reacción de la Consejería de Cultura sobre el conflicto del Museo de La Rioja. Las deficiencias evidenciadas en la institución son de suficiente entidad para que los responsables tomen medidas. Agentes sociales como sindicatos, junta de personal de la CAR y partidos políticos han mostrado su oposición a la prórroga de la directora. Hasta el servicio de riesgos laborales se ha manifestado en contra de su permanencia. Se diría que los ciudadanos no tenemos derecho a una respuesta del director General de Cultura que garantice la conservación y gestión de nuestro patrimonio. Si la alarma es falsa, explique por qué todos se equivocan. Si es justificada, atiéndala, o deje paso a otro que asuma su responsabilidad. No sólo nos jugamos nuestros tesoros, también hay obras del Museo del Prado o del Reina Sofía. Me pregunto qué opinarán estas instituciones y la dirección de museos estatales de la nula reacción de nuestra administración.