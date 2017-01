Ojos que no ven, corazón que no siente. Y normalmente vemos pero no contemplamos, no empatizamos. Cada día me doy cuenta de que es más necesario el sufrir con y el gozar con el vecino.

Iba andando. Me pilló una fuerte cellisca y pasaron junto a mí tres coches todo terreno. No pararon a preguntarme si quería montar con ellos. Llego a una puerta de un edificio con muchas viviendas. Poco antes de mí entra otra persona. Me ve pero no espera un cuarto de segundo para mantenerme la puerta abierta.

El contraste. Me encuentro a un buen amigo que anda en su bicicleta sin una pierna. Charlamos. Va a la cárcel de menores para charlar y animar a un chico que ahí sufre sus dificultades.

Estoy convencido. Si no empatizamos (dolemos con el dolido y gozamos con el gozoso), no ayudamos a los demás.

Y no vale ver sin más. Estamos viendo a los refugiados llenos de frío, dolor y muerte. Pero no empatizamos. Lo vemos desde el calor de nuestra casa, ante la tele. Por eso me encanta ver a jóvenes tomando un café con quienes acuden a buscar refugio en el albergue contra el frío.

Necesito vivir el dolor y el gozo, no aisladamente, sino compartirlo con los demás.