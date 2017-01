Los pisos de los bancos rescatados

Después de pelear durante tiempo con una de las agencias inmobiliarias nacidas a la sombra de la banca y nutrida con los pisos que estos recibieron como premio a su gestión por asumir riesgos inasumibles, y después de haber salvado a esa misma banca con un rescate que hemos pagado entre todos, después de todo eso, digo, yo he querido comprar un piso más grande por que tengo una niña de acogida y pronto podría tener otra más. He vendido mi piso sabiendo qué vivienda quería para no tener que hipotecarme y la referida banca/inmobiliaria y la oficina que gestiona sus pisos solo me ha dado buenas palabras. Estos pisos no están, por lo visto, hechos para la plebe, para la gente del común.

Dentro de poco, la Administración de La Rioja me propondrá para acoger a otro niño de los que están en los pisos tutelados para darle un hogar y una oportunidad de ser alguien. Tendré que decir que no puedo recibirlo porque no tengo una casa en condiciones.

Entiendo que esto que cuento, a la banca y a los banqueros no les es importante porque no se puede contabilizar en billetes. Para ellos, lo importante es vender el piso por mucho dinero, por más que entre todos hayamos pagado para rescatar sus bancos.

