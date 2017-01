Pobre en zapatos

Decía un viejo filósofo que a Jesucristo no le mataron por decir cosas buenas, sino por decir cosas nuevas. A nuestros dilectos políticos no les ocurrirá lo que a Jesucristo. Evitan decir cosas nuevas, repiten fórmulas, nos inundan con evidencias que creíamos exclusivas de deportistas, del tipo: «Un partido de fútbol tiene noventa minutos y somos once contra once», continuamente están encerrados en «esto nos debe llevar a una profunda reflexión.» o en «es preciso crear una comisión que investigue la corrupción.» para no llegar jamás a conclusión alguna.

¡Oh, pero qué digo! Estoy equivocado, perdón, está a nuestro servicio un tal Arias Cañete, estómago agradecido entre otros, que nos receta fórmulas mágicas, nuevas e imaginativas, para ahorrar energía eléctrica. La más genial es ducharnos con agua fría para economizar y si tenemos oportunidad, consumamos yogures caducados, más baratitos, ya que no conllevan peligro para nuestra salud.

Mire usted que desde entonces baño a mis dos hijos, recién nacidos, con agua fría y les doy a comer yogures caducados- Y ¡oiga!, se encuentran de maravilla, sobre todo... porque hago todo lo contrario a las recomendaciones del amigo Cañete. Les baño con agua caliente y les ofrezco lo mejor en alimentación, nada de alimentos caducados.

Claro que en estos momentos de utilización de agua caliente no soy pobre energético -¡menudo término para un país como España!-, pero ahora soy pobre de zapatos, que en algo se ha de ahorrar para pagar la factura de luz, lo que me lleva a comprar en los chinos calzado sin etiqueta y de dudosa calidad que me quema los pies, lo que a su vez me lleva al médico de cabecera y contribuyo al déficit de la Seguridad Social por utilizar zapatos de mierda, recomendados indirectamene por el Cañete. También me estoy convirtiendo pobre en jabón y detergente porque compro lo más barato (he de ahorrar para el recibo de luz) y la ropa lo percibe, se descompone a ojos vista y de un tiempo hasta el día de hoy soy pobre en casi todo lo más elemental. He reducido mi plato hasta límites incomprensibles y he pasado de persona a molécula en hibernación. Hoy ha subido de nuevo el precio de la luz..

