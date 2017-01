Los apoyos de Netanyahu

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Netanyahu, sacaron toda su artillería contra la última resolución del Consejo de Seguridad sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania. La resolución, aprobada el viernes anterior con el voto a favor de España y la abstención de Estados Unidos, condena dichos asentamientos. En contra del principio de los Acuerdos de Oslo -paz por territorios-, el Estado de Israel ha permitido, cuando no alentado, durante los últimos años la política de los colonos que ocupan territorio palestino. Son ya 600.000 los que viven en una zona que, según el derecho internacional, no es de soberanía israelí. El movimiento de ocupación de los colonos no es ni mucho menos secundado por todos los israelíes. El Supremo de Israel ha ordenado que se desmantelara la colonia de Amona construida en Cisjordania. El problema es que Netanyahu se apoya en los más extremistas para continuar en el poder.