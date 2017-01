Algo más que una anécdota

Voy a poner en conocimiento a todos los lectores de Diario LA RIOJA lo que me ocurrió el pasado 10 de enero en el centro de salud de Gonzalo de Berceo sobre las 10,40 horas. Me disponía a bajar a mi madre, de 91 años, en la puerta del ambulatorio. Al no haber ningún lugar para aparcar, opté por parar en la plaza reservada a minusválidos. Coloqué las luces de emergencia y sin cerrar con llave el coche acomodé dentro del local a mi anciana progenitora con la intención de salir a buscar aparcamiento. Cuál fue mi sorpresa cuando, no costándome esta tarea ni dos minutos, me encuentro a un agente de la Policía Local poniéndome una denuncia. Salí corriendo hacia el vehículo parado (en ningún momento estacionado) e intenté explicarle por qué estaba el coche detenido con los intermitentes puestos y que me disponía a moverlo. El agente, mientras le daba las explicaciones, seguía escribiendo y, con evidente falta de respeto, ignoraba mi apelación verbal, como si yo no existiera. Dejó de ignorarme para darme la denuncia y me dijo que tenía 15 días para recurrir si no estaba de acuerdo. Al marcharse, le di las gracias por la atención prestada a mi persona, a lo cual replicó con mirada desafiante: «¿No me lo estará diciendo usted con ironía?», dijo, montando acto seguido en su vehículo oficial. Testigos atónitos de la respuesta del funcionario fueron varios viandantes.

Conclusión: queridos conciudadanos y, sobre todo, como yo, conciudadanas, atentos a nuestros agentes y sus nobles actos de cortesía y caballerosidad.

