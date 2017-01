La verdad, la mejor medicina

Después de casi 14 años, los familiares de los militares que fallecieron en el accidente del Yak 42, por fin tienen una esperanza de que la verdad se aclare, les hemos visto una sonrisa, sólo porque han conseguido que, pasado todo este tiempo, una ministra les ha escuchado con «cariño y respeto», y se ha comprometido a «buscar por tierra, mar y aire, los documentos de todo aquello».

Ha sido como respuesta al informe del Consejo de Estado, en el que se reconoce la responsabilidad del departamento correspondiente en ese momento. Parece mentira que algo tan sencillo, pero tan difícil, como saber la verdad pueda aliviar el dolor irreparable que produce cualquier pérdida. No sólo se trata de obtener indemnizaciones para que las familias puedan seguir con sus vidas, vidas que están llenas de sufrimiento por la pérdida, pero aumentado por el engaño, la falta de transparencia y la irresponsabilidad, y todo por no dañar el «honor» de la persona responsable, como si las víctimas no fueran importantes. Se trata de saber la verdad, porque sin ella la vida no es vida, porque el dolor moral no lo calma ninguna terapia, ni te permite seguir adelante con la mirada abierta a un futuro amable. Ese dolor sólo se calma con la verdad.

Yo entiendo perfectamente lo que sienten esas familias. Hace casi tres años, sufrí la pérdida de una parte importante de mí, provocado, según nos explicaron, por un producto sanitario. Además, me ha quedado un dolor físico continuo que muchos profesionales están tratando de aliviar, para mi desgracia con poco éxito. A pesar de que me esfuerzo para seguir adelante, he intentado todas la terapias posibles, y la ayuda incondicional de familia y amigos, mi vida no es mi vida, como les ocurre a las familias de los militares del Yak 42 . Comparto con ellos el dolor moral, porque después de tanto tiempo, las personas responsables no aclaran ni parece que tienen intención de hacerlo, lo que ocurrió. Se ponen trabas, los trámites se vuelven lentos, y nadie quiere buscar la verdad. No se dan cuenta, que con esa actitud, nos dejan en un pozo oscuro lleno de dudas, mentiras y engaños, en el que te ves día a día, y sientes que no tienes ningún valor para ellos, te hacen sentir como una minucia sin importancia.

Su prestigio, su honor y su profesionalidad serían mayores si fueran capaces de decir la verdad, de reconocer la responsabilidad, y en definitiva como en todos los casos, poder evitar que estas cosas ocurran de nuevo.

Aunque nadie nos puede devolver lo que hemos perdido, esa verdad sería nuestra mejor medicina para poder seguir nuestra vida sintiendo que tenemos el mismo valor humano y que los errores de unos sirven para evitar otros.