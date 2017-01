Sorpresas negativas de una Navidad en Logroño

He pasado la Navidad en Logroño y he visto muchas cosas que me han encantado, pero hay otras que me han sorprendido muy negativa mente:

1. Ninguna calle tiene dos carriles para circular en el mismo sentido, porque, aunque teóricamente los tenga, uno está siempre ocupado por los coches aparcados en doble fila.

2. En la calle Laurel hay muchos bares que tienen los pinchos encima del mostrador sin ningún tipo de protección. Que yo sepa, desde 1982 es obligatorio que estén protegidos y/o refrigerados.

3. Aparcar es difícil, pero desaparcar es aún más. Hay que esperar a que el que ha dejado el coche detrás del tuyo acabe de hacer la compra, visitar a alguien, tomarse el vermut y, con cara de muy pocos amigos, decida retirar su vehículo. Sin ir más lejos, estuve a punto de perder el avión, porque no podía desaparcar y la salida del vuelo se acercaba. Con ayuda de una cuadrilla que pasaba por allí, logré mover el coche del «amigo» y llegar al aeropuerto.